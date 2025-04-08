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Мигранты активизировались по всей границе Беларуси и ЕС

  • 8.04.2025, 11:00
Мигранты активизировались по всей границе Беларуси и ЕС

На это указывают данные пограничных служб Польши, Литвы и Латвии.

Ситуация на белорусско-европейской границе обостряется: поток нелегальных мигрантов растет, что подтверждают официальные данные приграничных служб сразу трех государств - Польши, Латвии и Литвы.

В понедельник польские пограничники зафиксировали 90 случаев попыток незаконного пересечения границы. Все инциденты были оперативно ликвидированы, за исключением одного пропавшего человека, поиски которого продолжаются. В ходе патрулирования территории также фиксировались агрессивные действия со стороны нелегалов - в польские патрули на границе снова летели камни. Тем не менее, статистика показывает снижение числа попыток по сравнению с предшествующими днями.

Примечательно, что на северных участках границы наблюдается противоположная тенденция. Литовская сторона зафиксировала значительное увеличение инцидентов - 16 попыток, что существенно выше обычного уровня нарушений. Еще более напряженная ситуация сложилась на латвийском направлении, где зарегистрировано 52 попытки незаконного проникновения через государственную границу.

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