Самые ходовые квартиры в Минске за март подорожали на 1,5% 8.04.2025, 11:08

Цены растут уже второй месяц подряд.

Весеннего снижения цен на вторичном рынке жилья, которое прогнозировали многие специалисты, пока не наблюдается. Более того, цены на самые востребованные квартиры в столице растут уже второй месяц подряд, пишет realt.by.

По данным агентства недвижимости «Твоя столица», в марте на столичном рынке жилья было зафиксировано около 1550 сделок без учета продажи долей и комнат. Это на 100 сделок больше, чем в феврале, и примерно на 250 меньше, чем в марте прошлого года.

При этом наиболее ходовые квартиры — «однушки» в ценовом диапазоне $60−65 тыс. и 1−2-комнатные квартиры в хороших домах и с хорошим ремонтом — за март подорожали примерно на 1,5%. Такой же рост на рынке был и по итогам февраля.

Несмотря на то что в Беларуси уже дважды повышались ставки по кредитам на жилье, доля сделок с участием банковских кредитов держится в пределах 25−30%, хотя и постепенно снижается.

Риелторы говорят, что эта ситуация связана, во-первых, с определенным дефицитом квартир в Минске, а во-вторых, с достаточно низким курсом доллара. Из-за этого жилье на «вторичке» покупать было выгоднее, чем в новостройках, где цены привязаны к рублю.

По данным АН «Твоя столица», сейчас среди покупателей квартир в Минске 20−25% — иногородние. Примерно 5−7% жилья покупается с инвестиционными целями — под сдачу или перепродажу.

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