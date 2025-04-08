Белоруска захотела разбить «несколько грядок с огурцами, помидорами» возле подъезда многоэтажки 10 8.04.2025, 11:22

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Юрист ответил, можно ли так делать.

Жительница Могилева Ольга Хрулева захотела разбить «несколько грядок с огурцами, помидорами возле подъезда своей многоэтажки». С вопросом, можно ли обустроить огород у жилой высотки, она обратилась в газету «Аргументы и факты». Ей ответил адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев.

Адвокат подчеркнул, что если участок не входит в земельный план дома, не стоит на кадастровом учете, то его обработка для хозяйственных нужд может расцениваться как самовольное занятие земли.

Владимир Горбачев также отметил, что разбивать грядки «можно только на участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства», а земля возле многоэтажки «для этого не предназначена». Он отметил, что для таких участков записано назначение «для обслуживания дома».

Чтобы изменить назначение участка, надо обращаться в райисполком с заявлением. Но там, скорее всего, в этом откажут.

Согласно ч. 2 ст. 22.10 КоАП нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов влечет наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1050 рублей).

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