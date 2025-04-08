Российских срочников отправляют на Белгородщину 4 8.04.2025, 11:30

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Для участия в боевых действиях.

Российское военное командование планирует отправить в Белгородскую область РФ срочников 18-го стрелкового батальона 488-го мотострелкового полка.﻿ Об этом заявили в «Хочу жить» — проекте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки), сообщает «Новое время».

Отмечается, что срочников отправляют на Белгородщину за несколько месяцев до демобилизации.

«К нам обратились военнослужащие срочной службы 18-го батальона с просьбой „поднять кипиш“, поскольку их хотят снова отправить на передовую. Они передали нам список срочников, которых командование планирует отправить в этом месяце», — рассказали в «Хочу жить», публикуя список, в котором 375 фамилий.

Также сообщается, что сейчас батальон находится на опорных пунктах при въезде в поселок Глушково Курской области РФ, а до этого базировался в поселке Дурово. Теперь российское командование планирует передислоцировать батальон в район поселка Забужевка.

«Чтобы затем бросить их в штурмовые действия против ВСУ в населенных пунктах Демидовка и Поповка Белгородской области», — пояснили в Координационном штабе.

По словам вояк из 18-го батальона, большинство из них были призваны в апреле-июне 2024 года и их должны демобилизовать до конца лета.

«Еще 24 военнослужащих батальона, в основном из 3-й стрелковой роты, включая заместителя командира роты по ВПР (военно-политической работе — ред.) старшего лейтенанта Карашева Алибека, попали в плен после Курской катастрофы ВС РФ в августе 2025 года», — рассказали в штабе.

В «Хочу жить» также добавили, что со многими из них они общались и предупреждали, что после возвращения из плена их со службы не уволят. Так и случилось, подчеркивают в Координационном штабе.

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