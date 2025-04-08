В Польше вырос рейтинг лидера президентской гонки 8.04.2025, 11:52

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Рафал Тшасковский

Мэр Варшавы победил бы в первом туре выборов, если бы они состоялись в это воскресенье.

Мэр Варшавы, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский победил бы в первом туре президентских выборов в Польше, если бы они состоялись в это воскресенье.

Соответствующие результаты показал опрос United Surveys для Wirtualna Polska.

Опрос показал, что Рафал Тшасковский победил бы в первом туре президентских выборов с поддержкой 38,3%. Это на 5,1 процентного пункта выше, чем в соответствующем опросе, проведенном в конце марта.

На втором месте оказался поддерживаемый оппозиционной партией «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, за которого проголосовали бы 20,1% респондентов. Это на 5,2 процентных пункта меньше, чем во время предыдущего опроса.

Замыкает тройку лидеров Славомир Менцен, который получил 18,8% поддержки. Кандидат от «Конфедерации» имеет стабильный результат, который остается на одном уровне уже несколько недель. По сравнению с последним опросом в марте он вырос на 0,8 процентного пункта.

Вне пьедестала и далеко от других кандидатов находится спикер Сейма Шимон Головня с 7,1%, что на 2,1 процентного пункта больше, чем в предыдущем опросе. Следующие места занимают Магдалена Беят из «Левицы» с 2,7% поддержки, Адриан Зандберг из партии «Вместе», за которого проголосовали бы 1,8% респондентов. Далее следуют журналист Кшиштоф Становский (1,6%) и депутат Европарламента Гжегож Браун (1,1%).

Во втором туре 56,1% опрошенных проголосовали бы за Рафала Тшасковского. За Кароля Навроцкого – 33,6%, а 10,3% еще не определились.

Опрос United Surveys для Wirtualna Polska был проведен 4-6 апреля 2025 года с помощью смешанного метода CAWI&CATI на репрезентативной выборке в 1000 человек.

Как сообщалось, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.

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