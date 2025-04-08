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Новый Chevrolet Corvette впервые показали на фото и видео

  • 8.04.2025, 11:54
  • 1,288
Новый Chevrolet Corvette впервые показали на фото и видео

Спорткар изменится до неузнаваемости.

Фотографии нового Chevrolet Corvette опубликовали сайте концерна General Motors, а его публичный дебют состоится летом на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания).

Отмечается, что это первый из трех концептов Chevrolet Corvette C9, причем его создали британские дизайнеры, а два следующих прототипа разработают до конца года в США.

Концепт намекает, что новый Chevrolet Corvette сохранит среднемоторную компоновку, ведь у него силуэт со сдвинутым вперед салоном. Широкое и низкое купе кажется распластанным по земле, а также несколько больше нынешнего Corvette C8.

Размеры Chevrolet Corvette C9:

длина — 4669 мм;

ширина — 2178 мм;

высота — 1033 мм.

Дизайн претерпевает кардинальные изменения. Во внешности сочетаются современные черты вроде тонких светодиодных фар и широких воздухозаборников с мотивами классических Corvette. В частности, разделенное заднее стекло — черта Chevrolet Corvette 1963 года, а выпуклые передние крылья знакомы по Corvette C3 1968-1982 годов.

Двери Chevrolet Corvette C9 поднимаются вверх. В салоне установлен приплюснутый руль и спортивные сиденья. Информация проецируется на лобовое стекло.

Подробностей о новом Chevrolet Corvette пока немного. Спорткар сохранит классические V8, но вместе с тем в линейке будут гибридные и даже электрические версии.

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