«Что с Фрунзенским районом и улицей Притыцкого происходит?» 5 8.04.2025, 11:58

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Минчан взбудоражило горящее авто возле станции метро «Каменная горка».

В TikTok опубликовали видео, на котором показали, как горела машина в Минске недалеко от станции метро «Каменная горка». Инцидент случился утром 7 апреля, пишет «Телеграф».

Какая конкретно машина горит, разглядеть на опубликованных кадрах невозможно. Но видно, что к месту ЧП приехали пожарные. Официальной информации об этом возгорании от МЧС не было.

«Машина знакомого моего хорошего, жалко мужика, деньги сгорели от продажи квартиры», — поделился один комментатор.

«У кого-то горе. Не важна марка, поколение, сборка. Человек, может, даже молод и взял в кредит. Соболезную», — написал другой.

«Что с Фрунзенским районом и улицей Притыцкого происходит? Каждую неделю происшествия», — задалась вопросом еще одна пользовательница TikTok.

Пока кто-то пожаловался на автора видео, что он снимает ролик вместо помощи при инциденте, другой юзер поблагодарил его: «Если хоть один задумается о состоянии своего авто и перепроверит, уже не зря! Спасибо автору видео».

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