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ГАИ планирует запретить некоторые модели всесезонных шин

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  • 8.04.2025, 12:16
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ГАИ планирует запретить некоторые модели всесезонных шин

Ведомство провело анализ ДТП и пришло к «определенным выводам».

В Беларуси могут запретить использование всесезонных шин, которые не пройдут тестирование в зимних условиях. Об этом рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков.

Как сообщается, ГАИ провела анализ ДТП с участием транспортных средств на всесезонных шинах и пришла к «определенным выводам». Но пока вопрос о возможном запрете всесезонных шин в Беларуси обсуждается.

Представитель Госавтоинспекции не озвучил подробностей, но напомнил, что техрегламент Таможенного союза запрещает использование резины с маркировкой All Seasons. По его словам, этот вопрос уже обсуждался при корректировке ПДД.

Впрочем, тотального запрета, видимо, не будет. В ГАИ говорят, что, если такая продукция соответствует по коэффициенту сцепления зимним условиям, ее будут допускать к использованию. В противном случае она попадет под запрет.

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