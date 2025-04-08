В Южной Корее объявили дату выборов президента
- 8.04.2025, 12:17
Известно, кто будет участвовать в президентской гонке.
Южная Корея определилась с датой предстоящих выборов президента. Официально голосование назначили на 3 июня.
Об этом сообщает Reuters.
«Правительство намерено назначить 3 июня днем 21-х президентских выборов», - заявил во время заседания правительства исполняющий обязанности президента Хан Дак Су.
Как рассказывает Reuters, пока известно, что бороться за пост президента будут:
министр труда Ким Мун Су, который подал в отставку и уже официально объявил о намерении баллотироваться;
депутат Ан Чхоль Су, который первым поддержал импичмент президента Юн Сок Йоля. Он пообещал обеспечить стране экономический рост, а также новые двигатели в вопросе искусственного интеллекта, чтобы противостоять торговой политике США;
Также среди кандидатов может быть лидер либеральной Демократической партии Ли Чжэ Мэн, который в 2022-м проиграл Юну с минимальным отрывом.
Сегодня он сталкивается с собственными юридическими проблемами, но ожидается, что он уйдет в отставку с поста лидера партии и объявил о своей кандидатуре уже на этой неделе.