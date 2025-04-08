В Беларуси восстановили электроснабжение всех населенных пунктов2
- 8.04.2025, 12:24
Энергетики работали над ликвидацией последствий стихии два дня.
В Беларуси восстановили электроснабжение всех населенных пунктов. Энергетики работали над ликвидацией последствий стихии два дня, сообщает Минэнергетики.
Проблем наделали снегопады и порывистый ветер. Электричество исчезало в более 840 населенных пунктах страны. Все ремонтные работы были завершены вечером 7 апреля.
Энергетики работали в сложных погодных условиях. Всего для работ привлекались около 150 бригад — более 600 человек, 200 единиц техники.