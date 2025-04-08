В Беларуси восстановили электроснабжение всех населенных пунктов 2 8.04.2025, 12:24

Энергетики работали над ликвидацией последствий стихии два дня.

В Беларуси восстановили электроснабжение всех населенных пунктов. Энергетики работали над ликвидацией последствий стихии два дня, сообщает Минэнергетики.

Проблем наделали снегопады и порывистый ветер. Электричество исчезало в более 840 населенных пунктах страны. Все ремонтные работы были завершены вечером 7 апреля.

Энергетики работали в сложных погодных условиях. Всего для работ привлекались около 150 бригад — более 600 человек, 200 единиц техники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com