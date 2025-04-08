Названа главная цель наступления ВСУ в Белгородской области 3 8.04.2025, 12:26

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Несколько сел уже находятся под контролем.

Линии государственной границы в районе Сумской и Харьковской областей не существует с 2022 года, с тех пор как РФ начала уничтожать все населенные пункты в 5-километровой зоне. Об этом заявил военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

«Есть наш плацдарм в Курской области. Он находится от Новенького и Басовки примерно в 7-8 километрах. И между Басовкой и нашим плацдармом идет трасса Сумы-Суджа. По ней раньше шло все снабжение на наш плацдарм. Враг смог зайти в Новенькое. Там идет река и вдоль нее идет лесополоса. Враг заходил в Новенькое, идет вдоль лесополосы и реки и может доходить до Басовки. Новенькое полностью уничтожено россиянами, там найти целый дом нереально. А когда нет домов - негде закрепиться», - сказал он.

По его словам, населенный пункт Басовка относительно целый, поэтому россияне пытаются там закрепиться. Впрочем, Силы обороны постоянно контролируют этот участок и не дают врагу осуществить своих планов.

Эксперт также прокомментировал ситуацию в Белгородской и Брянской областях. Он отметил, что наибольшая угроза весенне-летней кампании РФ нацелена на Сумскую и Харьковскую области. Поэтому действия ВСУ на территории России связаны с попыткой разрушить планы оккупантов.

«Все делается для того, чтобы уничтожить возможность этого наступления. Уничтожаются мосты, переправы. В Белгородской области 2-3 села под контролем Украины. Но этого достаточно, чтобы там разместить разведчиков, группы, которые работают дальнобойными дронами и режут логистику врага на глубину 20-30 километров. А это значит, что врагу приблизиться и сделать молниеносное наступление из Белгородской области будет почти нереально. Это такие действия профилактические», - подчеркнул Нарожный.

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