Сигнал для Альянса: Китай пытается «подвинуть» НАТО в Черном море 2 8.04.2025, 12:37

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Пекин хочет получить новый геополитический рычаг.

КНР стремится расширить свою военно-логистическую сеть под видом гражданских объектов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Пекин пытается подвинуть НАТО в Черном море. Грузия передала строительство стратегического порта Анкалия китайским компаниям, исключив США из проекта. Китай инвестирует сотни миллионов долларов и получает почти половину акций. Это не просто инфраструктура - это геополитический рычаг. Всего в 30 километрах - российская военная база в Очамчири», - подчеркнул он.

По его словам, Анкалия - не единственный пример стремлений КНР.

«Когда порт Анкалия заработает на полную, КНР получит больший доступ в Европу напрямую, минуя Арктику и Украину», - подчеркнул он.

Коваленко также добавил, что Китай уже есть в Поти и «заходит» в Батуми. Пекин развивает свои проекты в Армении и контролирует логистику самопровозглашенной республики Абхазия.

«Грузинское правительство все активнее интегрируется в китайскую модель управления, с Huawei в инфраструктуре, с «антииностранными» законами и прочим. Экспансия Китая на черноморском направлении является сигналом для Альянса - Пекин уже не только в Тихом океане», - отметил руководитель ЦПД.

По его мнению, стратегия лидера Китая Си Цзиньпина заключается в том, чтобы вытеснить НАТО из восточной части Черного моря, возвести альтернативный маршрут в Европу без участия России и Турции и в результате расширить свою военно-логистическую сеть под видом гражданских объектов.

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