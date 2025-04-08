Одиозную новополоцкую судью Болоболову отправили в отставку 3 8.04.2025, 12:35

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Зинаидa Болоболовa

На ее счету сотни политических процессов.

В отставку отправили судью из Новополоцка Зинаиду Болоболову, которая неоднократно отправляла на «сутки» по политически мотивированным делам жителей города, сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Фамилия Болоболовой фигурирует в указе «О назначении и освобождении судей», который 7 апреля подписал Александр Лукашенко. В документе указано, что она освобождается от своей должности «в связи с выходом в отставку».

Как пишет «Витебск, я гуляю!», Болоболова вошла в историю как судья, «вынесшая наибольшее число постановлений по политическим административным делам на Витебщине». Именно она отправила под арест бывшую профсоюзную лидерку новополоцкого «Нафтана» Ольгу Бритикову, новополочанина с гражданством США и Украины Николая Шугаева; женщину, выступившую на школьной линейке против войны, и многих других.

По данным инициативы «Гражданский контроль судебной системы», Болоболова вынесла не менее 120 политически мотивированных решений (согласно информации правозащитного центра «Вясна» — рассмотрела 268 административных дел), назначила по меньшей мере 1089 суток административного ареста, постановила взыскать штрафы на сумму, которая в общей сложности превышает 200 тысяч рублей, сообщает «Позірк».

За свою деятельность внесена в санкционные списки Евросоюза и Канады.

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