закрыть
8 апреля 2025, вторник, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путину придется сделать крайне рискованный шаг»

  • 8.04.2025, 12:42
«Путину придется сделать крайне рискованный шаг»

Перед Кремлем возник ряд сложных задач.

Российский диктатор Владимир Путин не намерен отказываться от оккупации украинских территорий. Он уже отдал приказ увеличить призыв на срочную службу и привлечь резервистов для подготовки к новому наступлению.

Однако этого ресурса будет недостаточно, и когда Путин осознает это, ему придется объявить всеобщую мобилизацию. Такой информацией с 24 Каналом поделился председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Что России нужно для наступления

Россияне сейчас активно готовятся к новым наступательным операциям. Наблюдаются определенные подготовительные мероприятия, в частности привлечение резервистов на сборы без определенного срока, а также увеличение призыва на срочную службу.

Кроме того, Путин выдал поручение губернаторам и местным органам самоуправления найти дополнительные средства для финансирования «добровольцев» на контракт.

Эти действия направлены на увеличение количества личного состава, поскольку стратегические резервы, которые Россия имела, уже использованы в Украине. Поэтому российское военно-политическое командование пытается компенсировать потери, которые несет армия ежемесячно на линии фронта, и нарастить силы.

Несмотря на возможность объявления всеобщей мобилизации, Путин пока избегает этого шага из-за его непопулярности и возможных внутренних бунтов. Хотя, когда он убедится, что другие шаги не дадут результата, а наступательные операции остаются в планах, всеобщая мобилизация может стать необходимой.

Конечно, это предполагает ряд сложных задач:

необходимо вооружить новобранцев;

обеспечить их бронетехникой;

сладить подразделения;

привлечь офицерский состав.

«Это значительные вызовы, но Путин не собирается останавливаться», – подчеркнул Иван Тимочко.

По его словам, самое эффективное противодействие заключается в консолидации и совместных усилиях. В то же время, вопрос остается открытым: сможет ли Россия накопить достаточно сил и подготовиться к наступательным операциям. Стратегический замысел врага очевиден, но его реализация замысла еще далеко не гарантирована.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук