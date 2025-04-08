«Путину придется сделать крайне рискованный шаг»
- 8.04.2025, 12:42
Перед Кремлем возник ряд сложных задач.
Российский диктатор Владимир Путин не намерен отказываться от оккупации украинских территорий. Он уже отдал приказ увеличить призыв на срочную службу и привлечь резервистов для подготовки к новому наступлению.
Однако этого ресурса будет недостаточно, и когда Путин осознает это, ему придется объявить всеобщую мобилизацию. Такой информацией с 24 Каналом поделился председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Что России нужно для наступления
Россияне сейчас активно готовятся к новым наступательным операциям. Наблюдаются определенные подготовительные мероприятия, в частности привлечение резервистов на сборы без определенного срока, а также увеличение призыва на срочную службу.
Кроме того, Путин выдал поручение губернаторам и местным органам самоуправления найти дополнительные средства для финансирования «добровольцев» на контракт.
Эти действия направлены на увеличение количества личного состава, поскольку стратегические резервы, которые Россия имела, уже использованы в Украине. Поэтому российское военно-политическое командование пытается компенсировать потери, которые несет армия ежемесячно на линии фронта, и нарастить силы.
Несмотря на возможность объявления всеобщей мобилизации, Путин пока избегает этого шага из-за его непопулярности и возможных внутренних бунтов. Хотя, когда он убедится, что другие шаги не дадут результата, а наступательные операции остаются в планах, всеобщая мобилизация может стать необходимой.
Конечно, это предполагает ряд сложных задач:
необходимо вооружить новобранцев;
обеспечить их бронетехникой;
сладить подразделения;
привлечь офицерский состав.
«Это значительные вызовы, но Путин не собирается останавливаться», – подчеркнул Иван Тимочко.
По его словам, самое эффективное противодействие заключается в консолидации и совместных усилиях. В то же время, вопрос остается открытым: сможет ли Россия накопить достаточно сил и подготовиться к наступательным операциям. Стратегический замысел врага очевиден, но его реализация замысла еще далеко не гарантирована.