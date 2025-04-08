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ВСУ сбили самый дорогой российский дрон «Мерлин-ВР» на Лиманском направлении

  • 8.04.2025, 12:48
ВСУ сбили самый дорогой российский дрон «Мерлин-ВР» на Лиманском направлении
БПЛА Мерлин ВР
Фото: wikimedia.org

Видеофакт.

Вооруженные Силы Украины сбили российский разведывательный дрон «Мерлин-ВР» на Лиманском направлении. Это самый дорогой российский беспилотник.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

На Лиманском направлении украинские зенитчики 63 бригады и артиллеристы из 45 ОАБр уничтожили вражеский БПЛА-разведчик «Мерлин-ВР».

С помощью усилий механизированной бригады и артиллерийского подразделения удалось не только добраться первыми, но и зафиксировать редкие кадры сбивания российского дрона.

«Мерлин-ВР»

Является одним из самых дорогих и эффективных беспилотников российского производства, со стоимостью более 300 тысяч долларов. Этот экспериментальный разведывательный дрон способен подниматься на высоту до 5 км, оставаться в воздухе до 10 часов и совершать полеты на расстояние до 600 км.

Однако ему не суждено было осуществить свою миссию: украинские военные сумели перехватить его на высоте, уничтожив с помощью точных ударов.

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