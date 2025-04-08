ВСУ сбили самый дорогой российский дрон «Мерлин-ВР» на Лиманском направлении
- 8.04.2025, 12:48
Видеофакт.
Вооруженные Силы Украины сбили российский разведывательный дрон «Мерлин-ВР» на Лиманском направлении. Это самый дорогой российский беспилотник.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».
На Лиманском направлении украинские зенитчики 63 бригады и артиллеристы из 45 ОАБр уничтожили вражеский БПЛА-разведчик «Мерлин-ВР».
С помощью усилий механизированной бригады и артиллерийского подразделения удалось не только добраться первыми, но и зафиксировать редкие кадры сбивания российского дрона.
«Мерлин-ВР»
Является одним из самых дорогих и эффективных беспилотников российского производства, со стоимостью более 300 тысяч долларов. Этот экспериментальный разведывательный дрон способен подниматься на высоту до 5 км, оставаться в воздухе до 10 часов и совершать полеты на расстояние до 600 км.
Однако ему не суждено было осуществить свою миссию: украинские военные сумели перехватить его на высоте, уничтожив с помощью точных ударов.