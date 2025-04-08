Как черный перец влияет на сердце 8.04.2025, 12:57

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Диетологи назвали четыре удивительных свойства этой специи.

В основном мы не задумываемся о пользе черного перца для здоровья. А между тем научные исследования показывают, что эта специя богата антиоксидантами и другими соединениями, которые нужны для организма, пишет Eatingwell.

Отмечается, что в одной чайной ложке черного перца содержится 13% рекомендуемой суточной нормы марганца - минерала, который участвует в метаболизме, формировании костей, иммунитете и свертывании крови.

Издание подробно рассказало, как черный перец влияет на человеческий организм.

1. Уровень холестерина может улучшиться

Ученые изучили, как влияет на здоровье сердца активное вещество черного перца - пиперин, рассказала зарегистрированный диетолог Мэйси Диулус.

Исследования показывают, что пиперин повышает «хороший» холестерин (HDL) и снижает «плохой» (LDL), а также помогает бороться с процессами, связанными с атеросклерозом - накоплением бляшек в артериях. К тому же пиперин может улучшить кровоток.

2. Может уменьшиться воспаление

Пиперин обладает мощными противовоспалительными свойствами и может помочь усилить противовоспалительное действие других продуктов. Исследования показывают, что пиперин, в частности, уменьшает воспаление, связанное с метаболическим синдромом, заболеваниями печени, сердечными заболеваниями и нейровоспалительными процессами, которые играют ключевую роль в старении мозга.

«Когда черный перец сочетается с куркумой, он улучшает усвоение куркумина - активного соединения куркумы, потенциально усиливая ее противовоспалительное действие», - подчеркнула Диулус.

3. Поддерживает здоровый уровень сахара в крови

Исследования на животных показывают, что пиперин может поддерживать здоровый уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину и метаболизм глюкозы.

Недавнее небольшое клиническое исследование рассматривало взрослых с неалкогольной жировой болезнью печени, которые принимали 5 миллиграммов пиперина ежедневно в течение 12 недель. У них наблюдалось значительное снижение уровня сахара в крови натощак и резистентности к инсулину, в отличие от тех, кто принимал плацебо.

4. Может улучшить пищеварение

Большинство из нас посыпают пищу черным перцем, чтобы усилить ее вкус, но это также может помочь легче переварить пищу.

«Черный перец может поддерживать наше пищеварение, стимулируя выработку соляной кислоты в желудке и уменьшая такие проблемы, как вздутие живота и газы. Когда вы едите черный перец, пиперин активирует печень, поджелудочную железу и пищеварительные ферменты в тонкой кишке, чтобы расщепить и усвоить питательные вещества в вашей пище», - говорит диетолог по здоровью кишечника Марси Васке.

Всем ли безопасно есть черный перец

Для большинства людей употребление черного перца в привычных небольших количествах является безопасным, если у вас нет аллергии или кислотного рефлюкса. Поскольку пиперин может увеличить выработку кислоты, некоторые люди с ГЭРБ жалуются на усиление симптомов после употребления черного перца.

«Если вы принимаете черный перец в форме добавки, важно проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку он может взаимодействовать с определенными лекарствами», - предупредила Диулус.

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