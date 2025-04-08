Опальный бизнесмен Чиж активничает на российском рынке
- 8.04.2025, 13:06
Он открыл там новую компанию.
Бизнесмен Юрий Чиж зарегистрировал в прошлом месяце в Москве новую компанию — «Берч Инвестментс». Возможно, этот его бизнес будет эффективнее, поскольку остальные его российские активы продолжали генерировать убытки, пишет портал «Белорусы и рынок».
Видом деятельности «Берч Инвестментс» является «деятельность холдинговых компаний». Ее руководителем стал Иван Морозов. Он же, в частности, представляет интересы Юрия Чижа в судебных тяжбах с руководством и акционерами геленджикского молочного завода «Море».
Процессы не в пользу белорусского бизнесмена, который является владельцем 38,33% акций этого предприятия. Большинство исков Чижа (по изменению устава, предоставлении ему финансовой отчетности и т.д.) было отклонено. По единственному, по которому был дан ход (бизнесмен добивается признания недействительности сделки по продаже Ириной Мосоловой своих 12,8% акций предприятию), первичная и апелляционная инстанции встали не на его сторону. В этом месяце Чиж попытается пересмотреть решение суда в окружном апелляционном суде.
У компании «Море», вышедшей в 2023 году из банкротства, в прошлом году вырос убыток.
Также с увеличившимся убытком закончила 2024 год еще одна компания Чижа — «ТГМ Майнинг». В России у бизнесмена есть еще фирма «Вивайт» (в 2024 году не работала) и 0,5% доля в компании «Белаз-Поморье». Последняя занимается подготовкой участков к разработке и добыче полезных ископаемых и контролируется одним из его сыновей Владимиром Чижом, с которым бизнесмен судится.
Впрочем, и «Белаз-Поморье» по итогам 2024 года получила убыток.