Кто получит крупнейшую АЭС Европы? 1 8.04.2025, 13:11

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Станция стала центром борьбы за будущее Украины.

Главным препятствием для любых планов относительно Запорожской АЭС остается тот факт, что она находится под контролем России, которая после незаконной аннексии всего Запорожского региона утверждает, что станция теперь принадлежит ей, пишут Сиован О’Грейди и Сергий Корольчук для The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Три года оккупации Запорожской АЭС стали настоящим кошмаром для Никополя, расположенного всего в четырех милях от Днепра. Когда-то символ украинской энергетической независимости, станция превратилась в российский военный объект и инструмент террора.

Россия захватила станцию в 2022 году, лишив Украину критически важного источника электроэнергии. Жители Никополя говорят, что АЭС теперь служит базой для атак по городу. «Станция должна быть под украинским контролем», — уверен глава Никопольской военной администрации Юрий Бахно. «Если мы ее потеряем, это будет огромный удар по экономике и инфраструктуре».

Но помимо России на станцию положил глаз президент США Дональд Трамп, заявив, что США должны взять ее под контроль. В Белом доме заявили, что американское управление «лучше всего защитит этот объект и обеспечит энергетические потребности Украины». Ответ Киев был неумолим: «Запорожская АЭС — это стратегический объект, и Украина не отдаст его никому».

Москва же продолжает настаивать, что АЭС теперь принадлежит России. «Передача ЗАЭС Украине или какой-либо другой стране невозможна», — заявили в российском МИДе. Между тем украинская разведка фиксирует, что российские войска используют станцию для подготовки артиллеристов и операторов дронов. С момента захвата станции в Никополе погибло 79 жителей, более 7 000 зданий разрушено, половина населения бежала.

До оккупации на станции работало 10 000 человек. Сейчас там остался минимум персонала — кто-то по принуждению, кто-то из страха ядерной катастрофы. Сотни мирных жителей подверглись пыткам, десятки осуждены по сфабрикованным обвинениям. Среди них — сотрудница станции Ирина Артюхова. Оккупанты пытали током, чтобы получить информацию о муже-добровольце, которого затем приговорили к 19 годам тюрьмы.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов уверен: «Только под украинским контролем станция будет безопасной».

Украинцы не сомневаются: Россия должна уйти. «Мы не колония», — говорит бывшая сотрудница АЭС Наталья. А бывший техник Владимир Кравчук добавляет: «Если Трамп поможет выгнать русских, пусть хоть сделает нас 51-м штатом».

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