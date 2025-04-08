Вышла книга стихов Владимира Дубовки 8.04.2025, 13:21

Сборник стихов культового поэта 1920-х годов уже можно купить в книжных магазинах.

В издательстве «Беларусь» вышла новинка — сборник избранных стихов культового поэта 1920-х годов Владимира Дубовки под названием «На Беларусь малюся», оформленный рисунком Язепа Дроздовича «Свірская гара» (1924), пишет Bellit.info.

«Произведения Владимира Дубовки, вошедшие в сборник, привлекают красотой и совершенством художественной формы, неожиданностью образных ассоциаций, глубокой связью с традицией и способностью к смелым авангардным экспериментам. Они имеют свой эстетический код и представляют непростой — полемический и символичный — диалог поэта со своей эпохой», — говорится в аннотации к книге.

Книгу уже можно купить в книжных магазинах Минска, например, в «Академической книге».

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