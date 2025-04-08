Украина подорвала целый склад ракет «Х-22» на аэродроме Шайковка в РФ 4 8.04.2025, 13:35

6,192

Российская ПВО не сработала.

В ночь с 30 на 31 марта 2025 года украинские ударные беспилотники атаковали военный аэродром Шайковка, где базируются стратегические бомбардировщики «Ту-22М3». Именно с этого аэродрома самолеты 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) регулярно запускали ракеты по украинским городам. Теперь одна из ключевых логистических точек этого полка серьезно повреждена.

Склад ракет и техника подготовки уничтожены

Согласно данным спутниковой разведки, опубликованным киберсообществом «Киберборошно», в результате удара были уничтожены склад с хранившимися там ракетами «Х-22/32», а также техническое помещение, в котором осуществлялась заправка и подготовка этих ракет к пускам. Спутниковые снимки — подтверждение успеха Спутниковые снимки подтверждают, что стационарные заправочные станции исчезли с поверхности аэродрома: мощный взрыв превратил их в обломки.

Также серьезные повреждения получил один из ангаров рядом со стоянкой самолета, который, по всей видимости, использовался для хранения сверхзвуковых ракет.

Возможно, уничтожен и самолет

На одном из снимков видно разрушенное место стоянки самолета, на котором невозможно с уверенностью идентифицировать объект, — возможно, это обломки воздушного судна или разрушенного ангара.

Атака стала третьей по счету по аэродрому Шайковка за последние два с половиной года. Ранее дальнобойные беспилотники наносили удары в сентябре 2024 года, августе 2023 и октябре 2022 года. Каждый из них был частью стратегии по ослаблению ракетного давления со стороны РФ.

ПВО не помогла

Местные российские власти утверждали, что все 24 украинских дрона были якобы сбиты средствами ПВО, однако никаких комментариев по поводу последовавших взрывов на самой территории аэродрома не последовало. Спутниковые снимки же говорят сами за себя.

Эта операция ВСУ — не просто точечный удар, это стратегический успех, ограничивший возможности врага по запуску смертельно опасных ракет по гражданской инфраструктуре Украины, отмечают эксперты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com