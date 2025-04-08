Лукашисты занервничали из-за зарплат бюджетников в Беларуси 3 8.04.2025, 13:40

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Также есть нерешенный вопрос и с пенсиями.

В Беларуси сохраняется несколько нерешенных вопросов с зарплатами, заявляют в Федерации профсоюзов. Один из них касается несвоевременной выдачи денег, а второй — выплат бюджетникам. Также есть нерешенный вопрос и с пенсиями, пишет «Зеркало».

«Еще остаются некоторые вопросы по зарплате бюджетников. За прошлый год она повысилась на 17,4%, — сообщила заместитель председателя Федерации профсоюзов Татьяна Филимонова. — Однако заложенный в Генеральном соглашении (между правительством, нанимателями и профсоюзами. — Прим. ред.) уровень соотношения со средней зарплатой по стране пока в полном объеме не достигнут».

Как сообщают профсоюзы, в январе — декабре прошлого года зарплаты бюджетников составили 76,7% от средней по стране. При этом генсоглашением показатель заложен на уровне 80%. Взять эту планку не удается не первый год.

Какая проблема есть с пенсиями

«Есть вопросы и по соотношению средней пенсии по возрасту со средним заработком», — добавляют в Федерации профсоюзов. Напомним, чиновники не первый год хотят, чтобы пенсии были на уровне 40% от средней зарплаты по стране. Хотя пока его достичь не удается. Например, в декабре прошлого года этот показатель был 31,6%.

Что с задолженностью по зарплатам

Обеспокоенность у официальных профсоюзов также вызывают «еще имеющие место случаи несвоевременной выплаты зарплаты».

«За прошлый год профсоюзы выявили 269 фактов несоблюдения сроков расчета с работниками. По сравнению с прошлыми годами статистика, безусловно, улучшилась, причем значительно. Однако вопрос остается на контроле», — заявили в Федерации профсоюзов.

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