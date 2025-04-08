Российская БМП затонула вместе с экипажем при попытке форсировать Оскол 3 8.04.2025, 13:47

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иллюстративное фото

Украинские подразделения отбили две последовательные штурмовые атаки противника.

На Купянском направлении российские войска продолжают безуспешные попытки пересечения реки Оскол. По данным украинского командования, одна из бронемашин противника затонула при попытке форсирования, а последующие атаки сопровождались тяжелыми потерями для россиян.

Оперативное командование группировки войск «Хортица» сообщает, что в последние дни противник активизировал действия в районе Богуславки и Загрызово, но все пехотные атаки были успешно отбиты Силами обороны Украины.

При этом зафиксирована очередная попытка РФ продвинуться на западный берег Оскола в районе населенного пункта Матюсовка. По информации украинских военных, в ходе этой операции одна из российских боевых машин пехоты БМП-2 утонула вместе с экипажем при попытке преодолеть реку.

«На днях оккупанты пытались пересечь этот водоем в районе Матюсовки, однако бронетехника, а именно БМП-2 вместе с экипажем, затонула», — сообщили в ОСГВ 8 апреля.

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Кроме того, украинские подразделения отбили две последовательные штурмовые атаки противника. Во время первой враг задействовал танк и БМП с пехотой, пытаясь прорваться на позиции Сил обороны. Во второй атаке использовались другие единицы бронетехники с аналогичной целью — втянуть пехоту в ближний бой на украинских позициях.

В результате боевой работы украинских военных обе атаки были отражены. Были уничтожены два российских танка, повреждены две БМП, ликвидированы четверо оккупантов и еще трое — ранены. Позиции остаются под полным контролем Сил обороны Украины, подчеркнули в пресс-службе ОСГВ.

Речь идет о боях на южном фланге Купянского направления, где противник предпринимает попытки переправится через Оскол с целью создания плацдарма на левом берегу. Однако, согласно картографическим данным аналитического ресурса DeepState, на данном участке фронт остается стабильным. Причем существенного продвижения ВС РФ не было зафиксировано фактически с начала марта текущего года.

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