Археологи нашли древнее поселение, процветавшее без правителей 1000 лет 5 8.04.2025, 13:53

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Общество «доисторического социализма» обнаружили в Испании.

Испанские археологи из Автономного университета Барселоны (UAB) пересмотрели представления о крупнейшем поселении медного века в Европе — Валенсина-де-ла-Консепсьон. Они доказали, что здесь на протяжении тысячи лет (3300–2150 гг. до н.э.) существовало устойчивое общество без явных признаков социального неравенства. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

Валенсина-де-ла-Консепсьон занимало площадь 450 гектаров, а его население составляло несколько тысяч человек.

Ученые применили технологический и радиоуглеродный анализ артефактов из жилых и производственных зон, включая хижины и мастерские.

Изучение 635 каменных орудий показало, что жители занимались земледелием, обработкой кожи, металлов и других материалов, но не накапливали богатств. Это опровергает теории о ритуальном характере поселения.

Сырье для инструментов добывалось в радиусе 30 км, а их повторное использование говорит о рациональном хозяйствовании.

По словам археологов, Валенсина-де-ла-Консепсьон демонстрирует, что сложные общества могли существовать без жесткой власти — альтернатива традиционным представлениям о вождествах и государствах.

Устойчивость поселения обеспечивалась равным распределением ресурсов, что контрастирует с более поздними системами, основанными на эксплуатации.

Поселение процветало более 1000 лет, переживая лишь изменения плотности населения.

«Это общество ставит под сомнение эволюционные модели, где прогресс связывают с иерархией», — подчеркнул координатор исследования Роберто Риш.

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