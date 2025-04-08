В Беларуси нанимателям сказали предоставить данные по сотрудникам

В Беларуси нанимателям сказали предоставить данные по сотрудникам1
- 8.04.2025, 14:34
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Для чего будет использована эта информация.
Службы занятости запустили опрос нанимателей, каких работников им не хватает. Это делают для того, чтобы спрогнозировать потребности экономики в кадрах. Среди прочего у работодателей спрашивают о работниках пенсионного возраста, пишет «Зеркало».
Опрос запустили с 7 апреля, он продлится до 16 июня. Чтобы работодатели смогли высказаться на эту тему, им надо зайти в личный кабинет на портале государственной службы занятости (для этого нужна электронная цифровая печать) и заполнить специальную анкету.
«Данные опроса будут использованы для формирования прогноза кадровой потребности экономики на ближайшие пять лет», — отмечают службы занятости.
Среди прочего нанимателей в анкете спрашивают о местах, которые должны освободиться из-за «выбытия работников по естественно-возрастным причинам — выходом на пенсию». При ответе на вопрос в этой графе просят указать всех работников, которые в ближайшие годы достигнут пенсионного возраста (для женщин это 58 лет, а для мужчин — 63). «При этом неважно, остаются работать у вас данные сотрудники или же уходят на пенсию», — отмечают службы занятости в пояснении, как заполнять анкету.
Тем временем на 7 апреля в целом по стране не хватает 196 376 работников.
Решить проблему с нехваткой работников в Беларуси не удается не первый год. Среди причин — отъезд специалистов на работу за границу, а также увольнения из-за политики.