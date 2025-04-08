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В Беларуси нанимателям сказали предоставить данные по сотрудникам

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  • 8.04.2025, 14:34
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В Беларуси нанимателям сказали предоставить данные по сотрудникам

Для чего будет использована эта информация.

Службы занятости запустили опрос нанимателей, каких работников им не хватает. Это делают для того, чтобы спрогнозировать потребности экономики в кадрах. Среди прочего у работодателей спрашивают о работниках пенсионного возраста, пишет «Зеркало».

Опрос запустили с 7 апреля, он продлится до 16 июня. Чтобы работодатели смогли высказаться на эту тему, им надо зайти в личный кабинет на портале государственной службы занятости (для этого нужна электронная цифровая печать) и заполнить специальную анкету.

«Данные опроса будут использованы для формирования прогноза кадровой потребности экономики на ближайшие пять лет», — отмечают службы занятости.

Среди прочего нанимателей в анкете спрашивают о местах, которые должны освободиться из-за «выбытия работников по естественно-возрастным причинам — выходом на пенсию». При ответе на вопрос в этой графе просят указать всех работников, которые в ближайшие годы достигнут пенсионного возраста (для женщин это 58 лет, а для мужчин — 63). «При этом неважно, остаются работать у вас данные сотрудники или же уходят на пенсию», — отмечают службы занятости в пояснении, как заполнять анкету.

Тем временем на 7 апреля в целом по стране не хватает 196 376 работников.

Решить проблему с нехваткой работников в Беларуси не удается не первый год. Среди причин — отъезд специалистов на работу за границу, а также увольнения из-за политики.

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