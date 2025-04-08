Солдаты КНДР нарушили границу с Южной Кореей 1 8.04.2025, 14:34

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Сеул открыл предупредительный огонь.

Около 10 северокорейских военных пересекли демаркационную линию в восточной части демилитаризованной зоны.

Южная Корея открыла предупредительный огонь после того, как северокорейские военные пересекли линию разграничения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Объединенного комитета начальников штабов.

«Наши военные сделали предупредительные устные сообщения и выстрелы после того, как около 10 северокорейских солдат пересекли военную демаркационную линию в восточной части демилитаризованной зоны около 17:00 по местному времени», - цитирует агентство сообщение Объединенного комитета.

В комитете добавили, что южнокорейские военные «внимательно следят за деятельностью северокорейских военных и принимают необходимые меры в соответствии с оперативными процедурами».

Отмечается, что перед этим военные Южной Кореи заявляли, что около 1500 северокорейцев работают на установкой колючей проволоки в демилитаризованной зоне в связи с военными учениями, которые проводит КНДР.

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