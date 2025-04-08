У белорусов снизился интерес к новым машинам 2 8.04.2025, 14:45

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Эксперты объяснили, с чем связано падение продаж.

В Беларуси в марте снизились продажи новых легковых машин. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

«Март принес небольшую коррекцию — продажи через дилеров снизились на 6,9% по сравнению с февралем, — сообщает ассоциация. — Заметнее всего замедлился спрос на „зеленые автомобили“ — их доля опустилась ниже 12% в совокупных мартовских продажах легковых автомобилей».

В ассоциации считают, что снижение продаж может быть связано «с изменениями в условиях финансирования, которые временно повлияли на покупательскую активность».

«Несмотря на мартовскую паузу, мы сохраняем оптимизм», — добавляют в ассоциации.

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