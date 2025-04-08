В России началось падение рубля 4 8.04.2025, 15:01

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Обвал нефти больно ударил по экономике.

Российские власти начали открыто говорить о серьезных рисках для экономики из-за падения цен на нефть.

Центробанк РФ предупреждает: развязанная США тарифная война угрожает не только мировой торговле, но и способности Кремля поддерживать бюджет и военные расходы.

За осторожной риторикой Набиуллиной скрывается куда более тревожная для Москвы реальность. Об этом пишет «Агентство».

Цены на нефть падают, вместе с ними и опора бюджета Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе встречи с депутатами Госдумы признала: падение цен на нефть, вызванное новыми пошлинами США и решением ОПЕК+ увеличить добычу, представляет реальную угрозу для российской экономики. «Если эскалация тарифных войн продолжится, это приведет к снижению мировой торговли и как следствие спроса на наши энергоносители, поэтому здесь риски есть», — заявила Набиуллина, избегая резких формулировок, но явно намекая на серьезность положения.

Рынок нефти рушится быстрее, чем ожидал Кремль После того как Белый дом ввел импортные тарифы, а страны ОПЕК+ начали резко наращивать добычу, цены на нефть обрушились. За четыре торговые сессии цена марки Brent упала на 15%, до 64 долларов за баррель.

Еще сильнее пострадала российская нефть: стоимость Urals рухнула до 53 долларов, это минимум с июня 2023 года и почти на 17 долларов ниже уровня, заложенного в бюджет РФ на 2025 год. Цена российской нефти марки Urals упала до 53 долларов за баррель. Это самая низкая цена с июня 2023 года, и это значительно ниже цены нефти, которая заложена в бюджет России на этот год (69,7 доллара за баррель). Неделю назад Urals стоил 67 долларов за баррель.

Внешне спокойная риторика скрывает панику

Несмотря на сдержанные заявления, российские власти уже не в состоянии игнорировать происходящее. Падение рубля, изменение прогноза по нефти от ведущих мировых банков и тревожные намеки Центробанка все больше напоминают сценарий начала нового системного кризиса.

По данным Bloomberg, свои прогнозы по нефти пересмотрели Goldman Sachs, Morgan Stanley и Societe Generale, и все они ожидают дальнейшего снижения цен. Риски, о которых не говорят вслух По информации СМИ, еще в конце марта Центробанк направил в правительство предупреждение: ситуация может напомнить обвал 1980-х годов, который стал одной из причин краха СССР. Публично этот доклад не комментируется. Но даже в парламентских формулировках «риски есть» звучит недвусмысленный сигнал: все идет по самому тревожному сценарию.

Угроза для военного бюджета и войны в Украине

Треть федерального бюджета России строится на доходах от нефти и газа. Резкое сокращение нефтяных поступлений может поставить под удар как выполнение социальных обязательств, так и финансирование войны в Украине.

Reuters прямо указывает: низкие цены на нефть могут стать частью американской стратегии давления, чтобы вынудить Москву пойти на уступки. Вашингтон готовит следующий шаг На следующей неделе министр энергетики США Крис Райт отправляется на Ближний Восток: в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

По информации Reuters, цель поездки — договориться об увеличении поставок нефти на мировой рынок. Это может еще сильнее обрушить котировки и обострить ситуацию для России.

Финансовая система на грани нового шока На фоне нефтяного обвала официальный курс рубля также просел: с 3 апреля он потерял 63 копейки по отношению к доллару.

Такая динамика отражает панические ожидания как среди инвесторов, так и среди самих российских чиновников, которые все чаще озвучивают тревожные сигналы, стараясь не называть вещи своими именами.

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