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В брестском колледже провели показательный суд по политической статье

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  • 8.04.2025, 15:07
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В брестском колледже провели показательный суд по политической статье

Мужчину обвинили в «публичном оскорблении» Лукашенко.

Суд Московского района Бреста 2 апреля провел выездное заседание в актовом зале политехнического колледжа Брестского технологического университета. Мужчине, имя которого не известно, было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 368 УК (публичное оскорбление Лукашенко), пишет BG.media.

В чем конкретно обвиняли мужчину, в пресс-службе не рассказали. Судья Мария Олиферук признала его виновным и назначила два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»).

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.

Процесс над мужчиной был «показательным» — перед учащимися политехнического колледжа.

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