Кремль задело заявление Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области

Кремль задело заявление Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области1
- 8.04.2025, 15:17
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Песков не нашел, что ответить.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не захотел комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Журналисты спросили у Пескова, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление Зеленского о том, что ВСУ зашли на территорию Белгородской области.
«Ну, это касается непосредственно уже деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему Министерству обороны», - ответил спикер Путина.