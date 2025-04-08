Кремль задело заявление Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области 1 8.04.2025, 15:17

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Песков не нашел, что ответить.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не захотел комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Журналисты спросили у Пескова, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление Зеленского о том, что ВСУ зашли на территорию Белгородской области.

«Ну, это касается непосредственно уже деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему Министерству обороны», - ответил спикер Путина.

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