закрыть
8 апреля 2025, вторник, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль задело заявление Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области

1
  • 8.04.2025, 15:17
  • 2,486
Кремль задело заявление Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области

Песков не нашел, что ответить.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не захотел комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Журналисты спросили у Пескова, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление Зеленского о том, что ВСУ зашли на территорию Белгородской области.

«Ну, это касается непосредственно уже деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему Министерству обороны», - ответил спикер Путина.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук