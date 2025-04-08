Количество зарегистрированных браков в Беларуси заметно снизилось 2 8.04.2025, 15:25

В 2024-м году было заключено почти на 10 тысяч меньше браков, чем отмечалось годом ранее.

Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал свежую статистику по бракам и разводам в Беларуси. Сравнение этих данных с показателями 2023 года позволило увидеть несколько тенденций, которые, по мнению статистического ведомства, характеризуют семейные отношения в стране.

Прежде всего, обратило на себя внимание снижение числа зарегистрированных браков. По информации Белстата, в 2024 году было заключено 46 242 союза, что почти на 10 тысяч меньше, чем отмечалось годом ранее (56 044 брака).

Одновременно с этим, число официальных расторжений брака незначительно выросло: 34 866 разводов в 2024 году против 33 962 в 2023-м.

Эта динамика нашла отражение и в относительных показателях. Общий коэффициент «брачности» (на 1000 человек населения) упал с 6,1 до 5,1, тогда как коэффициент «разводимости» немного увеличился с 3,7 до 3,8.

При этом, как подсчитали в Белстате, и свадьбы, и разводы по-прежнему остаются преимущественно городским явлением. Около 87-88% и тех, и других регистрируется в городах, причём эта доля за год немного подросла.

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