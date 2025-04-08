«Возомнили себя богами»
- 8.04.2025, 15:42
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Белоруска предлагает изменить «нелепый» пункт ПДД.
Сколько ещё должно быть смертей? Сколько человек должно попасть на больничную койку?» — с таким эмоциональным вопросом белорусская автомобилистка обратилась в TikTok к «лицам, принимающим решения», связывая, по её мнению, «ужасающую» статистику ДТП с «нелепым» пунктом ПДД, разрешившим велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности (СПМ) не спешиваться на пешеходных переходах. Видеообращение набрало популярность и спровоцировало шквал комментариев с самыми разными предложениями по «улучшению» дорожной безопасности, пишет «Телеграф».
Автор ролика утверждает, что обстановка на дорогах стала критической, и винит в этом именно разрешение не спешиваться. Признавая, что с виновных водителей ответственность снимать нельзя, она тем не менее настаивает, что пересмотр этого пункта правил «спасёт жизнь и здоровье многим людям».
Что говорят ПДД на самом деле?
Стоит напомнить, что изменения в ПДД, вступившие в силу в октябре 2022 года, действительно разрешили велосипедистам и пользователям СПМ пересекать проезжую часть, не спешиваясь.
Однако пункт 151 (и аналогичный для СПМ) содержит важное уточнение, которое часто игнорируется. При подъезде к пересечению велосипедист (и пользователь СПМ) обязан заблаговременно снизить скорость, убедиться, что выезд безопасен, и пересекать дорогу со скоростью идущего шагом пешехода. То есть «пролетать» переход на полной скорости правила не разрешают.
@nika_biznes Законодатели! Обратите внимание! В последнее время обстановка на дорогах просто ужасающая. Огромное количество ДТП. Никоим образом не снимаю ответственности с водителей, виновных в ДТП. Да, они понесут наказание. Но жизнь и здоровье пострадавшим никто не вернёт. #пдд #дтпрб #дтп #жизнь #здоровье #правила #соблюдениеправил ♬ Sad Music - Max-Music