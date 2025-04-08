Украинский нардеп: В плен ВСУ попадают достаточно близкие к Лукашенко люди

Украинский нардеп: В плен ВСУ попадают достаточно близкие к Лукашенко люди3
- 8.04.2025, 16:00
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Они уже начали давать показания.
Украинский народный депутат, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко сообщил, что все больше белорусов, которые пошли воевать на стороне России, оказываются в украинском плену. Среди них есть достаточно близкие к Александру Лукашенко люди, которые уже начали давать показания обо всем происходящем в стране.
По убеждению Гончаренко, эти пленные - живое доказательство того, что Лукашенко всегда предаст, поскольку вместо того, чтобы вытаскивать своих граждан, он делает вид, что их не существует.
«Там есть достаточно близкие к Лукашенко и его системе люди. Они уже начали давать показания обо всем том, что происходит в Беларуси. Это все станет не только основой для публикаций в СМИ, но и для будущего трибунала над этим недофюрером», - отметил нардеп.