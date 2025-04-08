Украинский нардеп: В плен ВСУ попадают достаточно близкие к Лукашенко люди 3 8.04.2025, 16:00

11,848

иллюстративное фото

Они уже начали давать показания.

Украинский народный депутат, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко сообщил, что все больше белорусов, которые пошли воевать на стороне России, оказываются в украинском плену. Среди них есть достаточно близкие к Александру Лукашенко люди, которые уже начали давать показания обо всем происходящем в стране.

По убеждению Гончаренко, эти пленные - живое доказательство того, что Лукашенко всегда предаст, поскольку вместо того, чтобы вытаскивать своих граждан, он делает вид, что их не существует.

«Там есть достаточно близкие к Лукашенко и его системе люди. Они уже начали давать показания обо всем том, что происходит в Беларуси. Это все станет не только основой для публикаций в СМИ, но и для будущего трибунала над этим недофюрером», - отметил нардеп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com