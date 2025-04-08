«Это делается из отчаяния»: стало известно о критической ситуации армии РФ 8.04.2025, 16:13

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Украина использовала подобную тактику только однажды.

Российская Федерация вынуждена взрывать мосты и дамбы на территории Белгородской и Брянской областей, чтобы сдержать продвижение украинских войск. Об этом в эфире «Radio NV» рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

«Российские военкоры сообщают, что на Брянщине идет целая кампания по подрыву мостов и плотин. Я уверен, что это не происходит без причины. Факт того, что они вынуждены прибегать к таким мерам, чтобы остановить наш прогресс, свидетельствует об отчаянии. Если нет возможности остановить врага традиционными боевыми методами и не портить инфраструктуру, то применяют».

Эксперт также напомнил, что Украина использовала подобную тактику только однажды — в начале полномасштабного вторжения, когда взорвали плотину вблизи Ирпеня.

«Тогда стоял вопрос, не войдут ли враги в Киев. Те, кто отдали приказ взорвать плотину, фактически спасли столицу. Но все помнят, какие это были действия: мы остановили россиян перед Киевом толпой добровольцев, которые в гражданской одежде получали автомат Калашникова с деревьями. И теперь россияне подрывают мосты и плотины на своей территории, что прямо свидетельствует о том, что их армия не может остановить нас в Белгородской и Брянской областях. Теперь вся надежда только на ландшафт», — добавил он.

Что касается ситуации в Белгородской области, то в марте российские военкоры начали говорить о «сложной ситуации» в этом регионе. Они сообщали о наступлении украинских сил и отмечали успехи ВСУ в этом направлении.

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