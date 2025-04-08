Третья штурмовая бригада ВСУ уничтожила половину вражеского батальона за день 1 8.04.2025, 16:34

1,932

Потери россиян — 143 ликвидированных и 86 раненых.

В Луганской области российские захватчики пытались отбить ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Надия и понесли большие потери в живой силе.

Об этом во вторник, 8 апреля, рассказали в Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

«Это кадры полного разгрома российских групп на рубежах Тройки», — отметили в Третьей штурмовой.

По словам украинских защитников, россияне пошли штурмом на участках сразу трех батальонов бригады. И для ликвидации российских оккупантов были привлечены все батальонные средства 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батальонов.

«По оккупантам работала арта, сбросы и FPV подразделений. Пехота вступила в огневой контакт на земле», — рассказали в Третьей штурмовой бригаде подробности.

Как следствие, только за день боев потери россиян составили — 143 ликвидированных и 86 раненых.

В Третьей штурмовой бригаде подчеркнули, что противник, потерял половину батальона, не занял ни новых позиций, ни утраченных им ранее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com