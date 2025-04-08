Третья штурмовая бригада ВСУ уничтожила половину вражеского батальона за день

Третья штурмовая бригада ВСУ уничтожила половину вражеского батальона за день1
- 8.04.2025, 16:34
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Потери россиян — 143 ликвидированных и 86 раненых.
В Луганской области российские захватчики пытались отбить ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Надия и понесли большие потери в живой силе.
Об этом во вторник, 8 апреля, рассказали в Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ.
«Это кадры полного разгрома российских групп на рубежах Тройки», — отметили в Третьей штурмовой.
По словам украинских защитников, россияне пошли штурмом на участках сразу трех батальонов бригады. И для ликвидации российских оккупантов были привлечены все батальонные средства 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батальонов.
«По оккупантам работала арта, сбросы и FPV подразделений. Пехота вступила в огневой контакт на земле», — рассказали в Третьей штурмовой бригаде подробности.
Как следствие, только за день боев потери россиян составили — 143 ликвидированных и 86 раненых.
В Третьей штурмовой бригаде подчеркнули, что противник, потерял половину батальона, не занял ни новых позиций, ни утраченных им ранее.