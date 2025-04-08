В белорусских магазинах нашли очередной «золотой» продукт 1 8.04.2025, 16:43

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В соцсетях разгорелась дискуссия.

Белорус был шокирован ценой помидоров в магазине и выложил видео в TikTok. Портал Blizko.by рассказывает, что его удивило.

Так, томат черри стоит 36,65 рубля за килограмм, также есть варианты за 22,16 рубля. Однако, если присмотреться, можно найти томат по приемлемой цене — за 8,27 рубля за килограмм. Что интересно, огурцы стоят 6,8 рубля.

Пользователи начали спорить в комментариях:

• «По такой цене пуст и сгниют».

• «Все раскупится без проблем».

• «Овощи дороже мяса».

• «А не смущает месяц апрель, как бы не сезон, как бы всегда в это время дорого».

• «Оно мне даром не надо, эта химия, даже если бы они были по 5 коп.».

• «Спрос рождает предложение. Раз такая цена, значит, покупают».

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