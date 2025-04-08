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Знаменитый певец Робби Уильямс заболел «пиратской» болезнью

  • 8.04.2025, 16:48
  • 2,766
Знаменитый певец Робби Уильямс заболел «пиратской» болезнью
Робби Уильямс

51-летний артист слишком истощил свой организм.

Британский певец Робби Уильямс рассказал, что ему диагностировали цингу из-за длительного недоедания. Артист слишком увлекся похудением, пишет The Mirror.

В прошлом году Уильямс начал принимать препарат, подавляющий аппетит, чтобы снизить вес. Ему удалось сбросить почти 12 килограммов. Однако из-за того, что организм почти не получал питательных веществ и страдал от дефицита витамина С, певец заболел цингой.

Также у артиста впервые за 10 лет появились симптомы депрессии. Уильямс предположил, что психологическое состояние могло измениться из-за диеты и решил пересмотреть свое питание.

«Пиратская болезнь 17-го века. При дисморфии тела, когда люди говорят, что они беспокоятся о том, как ты выглядишь, ты думаешь: «Я достиг этого». Когда люди говорят: «Мы беспокоимся, что ты слишком худой», это воспринимается как джекпот», — признался Уильямс.

Цингу называют болезнью пиратов XVII века, так как она широко распространилась в тот период среди мореплавателей, которые скудно питались. С появлением общедоступных синтетических витаминов она практически исчезла.

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