«Белтелеком» повысил ряд тарифов
- 8.04.2025, 16:53
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Подорожали телефонные звонки и не только.
С 8 апреля «Белтелеком» поднял тарифы на отдельные услуги.
Среди прочего подорожали телефонные звонки — как по стране, так и за ее пределы.
К примеру, абонентская плата за обычный домашний телефон выросла с 3,88 до 4,05 рубля в месяц. Стоимость минуты местного телефонного соединения подняли с 0,8 до 0,85 копейки. Минута междугородней связи по Беларуси стала стоить 2,2 копейки вместо 2,1.
Выросли тарифы также для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — за доступ в интернет. Так, 1 Кбит/с обойдется:
• на скорости до 2 Мбит/с включительно — 0,0184 рубля;
• на скорости свыше 2 до 6 Мбит/с — 0,0164 рубля;
• на скорости свыше 6 до 10 Мбит/с включительно — 0,0096 рубля;
• на скорости свыше 10 Мбит/с — 0,0068 рубля.
Новая абонентская плата за предоставление порта Ethernet в месяц составляет 5,25 рубля.
«Белтелеком» ранее сообщал, что повышение не затрагивает тарифы на такие услуги, как стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byfly), пакеты услуг электросвязи, видеоконференция, центр «Видеоконтроля», «Умная остановка».