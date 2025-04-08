ФИФА в этом году испытает новое инновационное правило футбола 8.04.2025, 17:24

Это произойдет на Клубном чемпионате мира.

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует проверить ряд новых правил футбола на Клубном чемпионате мира-2025.

Об этом сообщает AS.

Организация хочет протестировать некоторые правила, одобренные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). В будущем они могут быть приняты на уровне всех турниров.

Самым примечательным из тестируемых изменений станут камеры, которые будут носить на себе судьи. Благодаря проекту Ref Cam появится возможность следить за решениями арбитра, а также его общением с футболистами на поле в спорных ситуациях.

Кроме того, зрители с помощью камер на судьях получат картинку с футбольного поля под новым углом во время трансляций.

Также на КЧМ будет применяться новое правило восьми секунд. Если вратарь удерживает мяч дольше, то будет назначаться угловой удар. Действующие правила предусматривают свободный удар за удержание мяча дольше шести секунд.

Напомним, ФИФА реформировала Клубный чемпионат мира, пытаясь повысить интерес болельщиков. Турнир будет проходить раз в четыре года.

В США приедут 32 клуба со всего мира, 12 из которых будут представлять Европу, 6 – Южную Америку, 4 – Африку, 4 – Азию, 4 – Северную Америку, 1 – Океанию, а еще 1 клуб делегирует страна-хозяйка. КЧМ-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля.

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