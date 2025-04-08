«В любой момент со счета могут исчезнуть деньги» 8.04.2025, 17:35

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Белорусы в соцсетях жалуются на популярный банк.

Белоруска пожаловалась в Threads на «Белинвестбанк», который доставил ей банковскую карту в «непроклеенном» конверте. Девушка возмутилась не только из-за вопросов безопасности, но и из-за того, что за повторный перевыпуск ей предложили снова заплатить, пишет citydog.io.

Светлана рассказала, что после окончания срока действия карты она заказала перевыпуск с доставкой на дом, оплатив 19 руб. Однако спустя неделю обнаружила карту «просто брошенной в почтовый ящик»: в плохо заклеенном конверте, который легко открыть и снова запечатать.

По словам девушки, внутри не было никакой защиты: карта находилась в обычном листе бумаги без проклеек и швов. Печать на конверте, как она утверждает, не перекрывала линию склейки, из-за чего невозможно было определить, вскрывался ли он.

Белоруска переживает, что любой прохожий мог легко открыть конверт и переписать все данные карты. Из-за этого она теперь опасается, что в любой момент с ее счета могут исчезнуть деньги.

Обратившись в банк, она получила ответ от сотрудников, что они «всегда так отправляют» и что повторный перевыпуск возможен только за дополнительную плату – еще 19 руб. Когда Светлана ответила, что проблема возникла по вине банка, ей якобы предложили «не выдумывать» и предположили, что она могла сама вскрыть конверт.

Позже «Белинвестбанк» в ответ на обращение сообщил, что клиент сам должен убедиться в целостности упаковки до активации карты. В случае сомнений банк рекомендует заменить карту, но повторный выпуск все равно остается платным.

Девушка сравнила доставку с другими банками и показала, как такие письма выглядят у «Альфа-Банка»: в герметичных и надежных конвертах первого класса. По словам белоруски, после этой истории она собирается писать обращение в «вышестоящее отделение, потому что сотрудники “Белинвестбанка” не могут решить проблему по своей же вине».

В комментариях под постом белоруски многие согласились с ней, что банк совершил ошибку и должен ее признать, а также поделились, что им не нравится в «Белинвестбанке».

«О чем говорить, если в этом банке работники сами подписи подделывают на документах. А потом через суд пришлось доказывать, что я в этот банк не ходила и ничего не подписывала», – Светлана.

«А я как физик от них ушла и больше не вернусь. Интернет-банк стал неудобный, карты под санкциями. Пользуюсь “МТБанком”», – Ольга.

«Вот поэтому я поехала и забрала сама карту. Раньше как-то всё было в отдельных конвертах: и карты, и т.д. А сейчас стопкой просто лежат у специалиста под столом. Я когда увидела, обалдела, давно ли так у них стало, не знаю. Нужна карта этого банка, потому что работаю, где обслуживает нас “Белинвестбанк”. А так бы, если честно, отказалась от него давным-давно. А “Альфа-Банк” да, это супер – и доставка карт быстрая, и всегда все запечатано так, что не вскроют», – Виктория.

«Заканчивалась карта 31 марта, оформила на сайте перевыпуск, жду пару дней – никаких новостей. Звоню, оказывается, “у вас нет никакой заявки, вы не переоформляли”. Приезжайте в банк с паспортом. Приезжаю, сижу, жду полчаса. Оказывается, снять я сейчас со счета не могу деньги, которые уже там есть! Приезжайте в другой раз. Подумала, мол, зачем я оформляю в том банке новую карту? В итоге сняла свои деньги, полностью закрыла все карты и счета. Заказала вторую карту в “Альфа-Банке” – довольна», – Алина.

«Мне нужно было для работы сделать карту “Белинвестбанка”, так у них даже приложения в Goole Play нет, нужно скачивать с сайта и еще поиграться с телефоном, чтоб он позволил его установить и открыть, мол, неизвестный источник, непонятное приложение, телефон его просто блокирует», – Мария.

«Мне из этого банка постоянно приходили СМС с кодами подтверждения. Я позвонила спросить, что это за фигня. На мой номер зарегали какого-то мужика, непонятно только как. И чтобы мой номер убрать из базы, мне надо было ехать к ним писать заявление, потому что они типа не знают, как так вышло», – Юлия.

«А прикольно. Отправил карту условным курьером. Он перед почтовым ящиком вскрывает конверт, заклеивает обратно и закидывает в почтовый ящик. У вас возникают сомнения, идете и платите еще 19 руб. И вот уже 38 руб. Повторять до тех пор, пока клиенту не надоест платить. Прям бизнес-план», – Марк.

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