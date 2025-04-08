Ставка Путина на Трампа может прогореть 8.04.2025, 17:37

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У Европы есть секретное оружие против Кремля.

Несмотря на громкие заявления Вашингтона, ключевой механизм санкционного давления на Россию находится вовсе не в США, а в руках Европейского союза. Об этом говорится в свежем материале французской газеты Le Monde, где подробно объясняется, почему именно Европа, а не Америка, может реально парализовать экономику Кремля.

В Москве радуются прогрессу в отношениях с США, но дела между Кремлем и Европой плохи, и хуже всего то, что Брюссель не намерен идти на уступки, в которых так нуждается Россия.

США не главный игрок: цифры говорят сами за себя

Экспорт РФ в США в 2022 году составил $35 млрд. В то же время до начала войны торговый оборот России с Европой превышал $350 млрд, то есть в 10 раз больше, чем с США. Россия не экономически завязана на Вашингтон, она зависит от Брюсселя, Парижа и Берлина.

Европа решает: торговля, банки, финансы, нефть

Как пишет Le Monde, даже если США снимут санкции, эффект будет ограниченным, потому что:

- российские активы Центробанка заморожены в Euroclear, бельгийском депозитарии, SWIFT, международная система межбанковских расчетов, также находится в Бельгии и остаётся закрытой для российских банков. Экономика РФ остается изолированной от западного капитала и прозрачных финансовых потоков;

- даже российская нефть уже обходит санкции, и отмена ограничений США не повлияет критически на экспорт, а Европа сохраняет потолок цен.

Время работает не на Путина

Вопреки кремлёвской пропаганде, время не лечит — санкции постепенно душат экономику РФ. Инфляция, процентные ставки, зависимость от Китая и распад прозрачных финансовых механизмов — всё это уже лишает Россию потенциала для восстановления. Кремль ждет снятия санкций не с позиции силы, а из-за отчаяния.

Но есть и риск: единогласие ЕС и позиция Венгрии

Проблема Европы в другом: решения о санкциях принимаются только единогласно, а такие страны, как Венгрия, могут снова использовать своё право вето, чтобы выторговать политические или финансовые бонусы.

Как подчёркивает эксперт Института Жака Делора Гийом Дюваль, пришло время перейти к системе квалифицированного большинства, чтобы не допустить шантажа со стороны стран, симпатизирующих Кремлю.

Европа будет решать судьбу экономики РФ

Судьба российских санкций решается не в Белом доме, а в Брюсселе. Именно Европа обладает реальными рычагами влияния: экономическими, финансовыми и институциональными. Если эти рычаги сохранятся, Россия останется в изоляции. Если ослабнут, Москва получит передышку, за которую может дорого заплатить вся Европа.

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