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В ближайшую субботу минское метро изменит график

  • 8.04.2025, 18:05
В ближайшую субботу минское метро изменит график

В чем причина.

12 апреля, в день республиканского субботника, минское метро будет работать по графику рабочей субботы, сообщили в метрополитене.

На Московской и Автозаводской линиях в утренний час пик, с 7.30 до 10.00, поезда будут приходить каждые три минуты. После 10.00 и до 19.00 движение будет с интервалом 5–6 минут.

На Зеленолужской линии интервалы будут немного длиннее. С 7.30 до 10.00 поезда будут ходить каждые пять минут, а с 10.00 до 19.00 — раз в семь минут.

Напомним, республиканский субботник пройдет в Беларуси 12 апреля.

«Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе на рабочих местах, пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси», — сообщили в пресс-службе правительства.

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