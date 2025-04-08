США выведут войска с польской базы, откуда координируют помощь Украине

США выведут войска с польской базы, откуда координируют помощь Украине1
- 8.04.2025, 18:09
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Защищать базу в Ясенке будут Польша и НАТО.
США в рамках оптимизации военного присутствия решили передислоцировать войска и технику с польской базы в поселке Ясенка, где велась работа по координации военной помощи Украине, сообщило командование американской армии в Европе и Африке.
«Важная работа по координации военной помощи Украине через Ясенку будет продолжена под руководством Польши и НАТО при сокращенном военном присутствии США. Польша и ее союзники сохранят надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критически важного объекта», — сказано в сообщении.
Войска США находились в Ясенке временно с 2022 года, здесь не было постоянной военной базы. Войска переведут на постоянные объекты, чтобы сэкономить, отметил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.
Ясенка (там расположен аэропорт Жешув, база называется Polloghab) находится примерно в 50 км от границы с Украиной (Волынской областью) и приблизительно на том же расстоянии от белорусской границы (Брестская область).