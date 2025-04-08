В хранилище минского банка нашли очень странную долларовую купюру

В хранилище минского банка нашли очень странную долларовую купюру4
- 8.04.2025, 18:13
- 3,776
Фотофакт.
В одном из минских банков во время пересчета денег в хранилище сотрудники заметили подозрительную десятидолларовую купюру 1988 года. В Госкомитете судебных экспертиз рассказали, какие странности в ней обнаружили.
Прежде всего, на купюре не совпадали цифры и текст номинала — как с лицевой, так и с обратной стороны. На снимке видно, что внизу банкноты написано «один доллар», однако по краям значится цифра «10».
Однако на портрете изображен Джордж Вашингтон, как и положено на однодолларовой купюре (на десятидолларовой был бы Александр Гамильтон). А сверху на одной из сторон ручкой написано «сувенирная продукция».
Правоохранители изъяли банкноту и отправили ее на экспертизу. Во время исследования установили, что сама по себе купюра настоящая и является денежным билетом Федеральной резервной системы США. Однако изначально это был дензнак номиналом один доллар. Цифру «1» подчистили и аккуратно дорисовали «10» с помощью перьевой ручки и чернил, имитируя оригинал.
По факту подделки возбуждено уголовное дело.