Украина получила первый уголь из США после остановки добычи в Покровске
- 8.04.2025, 18:16
Киев прекратил работы в Покровске из-за активных боевых действий.
Украинская компания «Метинвест», крупнейший производитель стали, получила первую партию коксующегося угля из США после прекращения его добычи в Покровске (Красноармейске) на Донбассе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление гендиректора Юрия Рыженкова.
80 тыс. т угля «Метинвест» получил от своего дочернего предприятия United Coal Company LLC, которое купил в 2009 году. Ранее уголь, используемый в доменных печах на заводах по выпуску стали, компания добывала в районе Покровска. С декабря она прекратила работы там из-за активных боевых действий.
«Мы мобилизовали наши ресурсы для обеспечения работы отрасли. Хотя импорт коксующегося угля дороже, чем его отечественный эквивалент, из-за логистики, это важный шаг на пути к помощи украинской экономике», — отметил Рыженков.
Поставки в объеме 80 тыс. т в месяц планируется продолжать, чтобы обеспечить работу заводов «Запорожсталь» и «Камет Сталь» (в Каменском Днепропетровской области).
Bloomberg отмечает, что до начала войны на сталь приходилось около 20% украинского экспорта. В прошлом году производство стали в Украине сократилось до 6,2 млн т с более чем 21 млн т до начала войны.