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Украина получила первый уголь из США после остановки добычи в Покровске

  • 8.04.2025, 18:16
Украина получила первый уголь из США после остановки добычи в Покровске

Киев прекратил работы в Покровске из-за активных боевых действий.

Украинская компания «Метинвест», крупнейший производитель стали, получила первую партию коксующегося угля из США после прекращения его добычи в Покровске (Красноармейске) на Донбассе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление гендиректора Юрия Рыженкова.

80 тыс. т угля «Метинвест» получил от своего дочернего предприятия United Coal Company LLC, которое купил в 2009 году. Ранее уголь, используемый в доменных печах на заводах по выпуску стали, компания добывала в районе Покровска. С декабря она прекратила работы там из-за активных боевых действий.

«Мы мобилизовали наши ресурсы для обеспечения работы отрасли. Хотя импорт коксующегося угля дороже, чем его отечественный эквивалент, из-за логистики, это важный шаг на пути к помощи украинской экономике», — отметил Рыженков.

Поставки в объеме 80 тыс. т в месяц планируется продолжать, чтобы обеспечить работу заводов «Запорожсталь» и «Камет Сталь» (в Каменском Днепропетровской области).

Bloomberg отмечает, что до начала войны на сталь приходилось около 20% украинского экспорта. В прошлом году производство стали в Украине сократилось до 6,2 млн т с более чем 21 млн т до начала войны.

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