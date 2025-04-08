Украина получила первый уголь из США после остановки добычи в Покровске 8.04.2025, 18:16

Киев прекратил работы в Покровске из-за активных боевых действий.

Украинская компания «Метинвест», крупнейший производитель стали, получила первую партию коксующегося угля из США после прекращения его добычи в Покровске (Красноармейске) на Донбассе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление гендиректора Юрия Рыженкова.

80 тыс. т угля «Метинвест» получил от своего дочернего предприятия United Coal Company LLC, которое купил в 2009 году. Ранее уголь, используемый в доменных печах на заводах по выпуску стали, компания добывала в районе Покровска. С декабря она прекратила работы там из-за активных боевых действий.

«Мы мобилизовали наши ресурсы для обеспечения работы отрасли. Хотя импорт коксующегося угля дороже, чем его отечественный эквивалент, из-за логистики, это важный шаг на пути к помощи украинской экономике», — отметил Рыженков.

Поставки в объеме 80 тыс. т в месяц планируется продолжать, чтобы обеспечить работу заводов «Запорожсталь» и «Камет Сталь» (в Каменском Днепропетровской области).

Bloomberg отмечает, что до начала войны на сталь приходилось около 20% украинского экспорта. В прошлом году производство стали в Украине сократилось до 6,2 млн т с более чем 21 млн т до начала войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com