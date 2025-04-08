Белоруске насчитали 40 тысяч рублей долга за неотработку по распределению

Белоруске насчитали 40 тысяч рублей долга за неотработку по распределению6
- 8.04.2025, 18:23
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Она училась в музыкальном колледже.
Минчанке предстоит вернуть государству более 40 тысяч рублей за обучение в музыкальном колледже — все из-за того, что после окончания учебы она не выполнила обязательства по распределению, пишет агентство «Минск-Новости».
С 2014 по 2018 год девушка обучалась в Минском государственном музыкальном колледже имени Глинки за счет средств бюджета. После этого поступила в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Несмотря на продолжение образования, она была обязана по договору с Министерством культуры пройти обязательную отработку в Беларуси. Но по возвращении на родину в 2023 году выпускница распределение проигнорировала.
Семья попыталась уладить ситуацию: мать девушки обратилась в колледж с просьбой рассчитать сумму, которую нужно возместить за обучение. Учреждение направило расчет (в сумме 40 678 рублей) с требованием выплатить деньги в течение месяца. Однако со стороны ответчика было возвращено лишь 3000 рублей.
После этого делом занялась прокуратура, и суд постановил взыскать с бывшей студентки оставшуюся сумму в пользу местного бюджета.