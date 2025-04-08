закрыть
8 апреля 2025, вторник, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Бельгии анонсировал новый пакет помощи Украине

1
  • 8.04.2025, 18:27
Премьер Бельгии анонсировал новый пакет помощи Украине
Барт де Вевер

На €1 млрд.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время визита в Киев объявил о новом пакете помощи Украине в размере €1 млрд. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 апреля, информирует агентство «Интерфакс-Украина».

«Здесь присутствует наш министр иностранных дел Максим Прево, а также наш министр обороны, который гордится тем, что может объявить о новом решении о пакете помощи в €1 млрд на 2025 год с амбицией предоставлять по меньшей мере 1 млрд ежегодно в течение моего срока в рамках двусторонней военной помощи», – сказал де Вевер.

Он добавил, что министр обороны Бельгии Тео Франкен «имеет список вещей, которые они собираются сделать в очень короткие сроки в ближайшем будущем».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук