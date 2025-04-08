Премьер Бельгии анонсировал новый пакет помощи Украине

Премьер Бельгии анонсировал новый пакет помощи Украине1
- 8.04.2025, 18:27
На €1 млрд.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время визита в Киев объявил о новом пакете помощи Украине в размере €1 млрд. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 апреля, информирует агентство «Интерфакс-Украина».
«Здесь присутствует наш министр иностранных дел Максим Прево, а также наш министр обороны, который гордится тем, что может объявить о новом решении о пакете помощи в €1 млрд на 2025 год с амбицией предоставлять по меньшей мере 1 млрд ежегодно в течение моего срока в рамках двусторонней военной помощи», – сказал де Вевер.
Он добавил, что министр обороны Бельгии Тео Франкен «имеет список вещей, которые они собираются сделать в очень короткие сроки в ближайшем будущем».