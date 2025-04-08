Премьер Бельгии анонсировал новый пакет помощи Украине 1 8.04.2025, 18:27

Барт де Вевер

На €1 млрд.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время визита в Киев объявил о новом пакете помощи Украине в размере €1 млрд. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 апреля, информирует агентство «Интерфакс-Украина».

«Здесь присутствует наш министр иностранных дел Максим Прево, а также наш министр обороны, который гордится тем, что может объявить о новом решении о пакете помощи в €1 млрд на 2025 год с амбицией предоставлять по меньшей мере 1 млрд ежегодно в течение моего срока в рамках двусторонней военной помощи», – сказал де Вевер.

Он добавил, что министр обороны Бельгии Тео Франкен «имеет список вещей, которые они собираются сделать в очень короткие сроки в ближайшем будущем».

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