Сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов1
- 8.04.2025, 18:32
«Арсенал» сыграет с мадридским «Реалом», «Бавария» примет «Интер».
Сегодня, 8 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня запланировано две встречи.
Charter97.org предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня:
22:00 по Минску. «Арсенал» — «Реал» Мадрид;
22:00 по Минску. «Бавария» — «Интер» Милан.
В других четвертьфинальных парах между собой встретятся «ПСЖ» и «Астон Вилла», а также «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).