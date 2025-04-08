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Маск набросился на экономического советника Трампа

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  • 8.04.2025, 19:01
  • 3,684
Маск набросился на экономического советника Трампа

Американский миллиардер в жесткой форме обругал Питера Наварро.

Американский миллиардер Илон Маск набросился на экономического советника Белого дома Питера Наварро после его критики в свою сторону.

Маск прокомментировал фрагмент интервью Наварро, где тот заявил, что миллиардер – «не производитель автомобилей, а сборщик автомобилей», а детали Tesla якобы изготавливаются по всему миру.

Так советник Трампа, который поддерживает тарифы, ответил Маску, выступающему за отмену пошлин.

«Наваро – настоящий идиот», – написал Маск, добавив, что тот «тупее кучи кирпичей».

«По любому определению Tesla является наиболее вертикально интегрированным автопроизводителем в Америке с самым высоким процентом американского контента. Наварро стоит спросить фейкового эксперта, которого он выдумал, Рона Вару», – отметил миллиардер.

«Рон Вара» – это анаграмма имени Наварро, которой он окрестил вымышленного экономического эксперта в своих книгах.

Еще одно прозвище, которое использовал Маск в сторону советника Белого дома – «Питер Тупарро» (в оригинале – Peter Retarrdo).

Сообщения американского миллиардера стали последним публичным проявлением его схватки с Наварро – одним из немногих людей нынешней администрации, которые работали и при первом президентстве Трампа.

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