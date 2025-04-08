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Десятилетняя белоруска стала медалисткой чемпионата Израиля по художественной гимнастике

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  • 8.04.2025, 19:05
  • 1,892
Десятилетняя белоруска стала медалисткой чемпионата Израиля по художественной гимнастике
Марта Бородина

Ее семья бежала из Беларуси от репрессий.

На чемпионате Израиля по художественной гимнастике серебряную медаль завоевала 11-летняя Марта Бородина. Ее семья была вынуждена покинуть Беларусь по политическим причинам, передает «Радыё Свабода».

Девочка планирует продолжать занятия гимнастикой и хочет выйти на взрослый профессиональный уровень.

«За два года хочу это сделать. Сдать все нормативы и выйти в профессиональную лигу. Мне для этого нужно будет много тренироваться и постоянно побеждать во всех чемпионатах», — говорит Марта.

Отца Марты Олега Бородина 29 марта 2022 года задержали в Гомеле за фотографии российских военных, участвовавших в нападении на Украину. Мужчина сфотографировал двух нетрезвых военнослужащих, которые шли из магазина с пакетами продуктов и алкоголя. Ему присудили «сутки», после отбытия которых Бородин покинул Беларусь, семья смогла выехать к нему только через какое-то время.

В Беларуси у него была мебельная фирма. В Израиле Олег Бородин устроился плотником. А когда на страну напала террористическая группировка ХАМАС, пошел в волонтеры — помогал пострадавшим и израильским военным.

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