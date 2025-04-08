Продажи iPhone растут ошеломляющими темпами1
- 8.04.2025, 19:26
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Все ждут подорожания.
Новые тарифы, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, существенно ударят по Apple, что может привести к поднятию цен. Пока этого не произошло — продажи iPhone растут ошеломляющими темпами.
В розничных магазинах Apple в США в течение прошлых выходных наблюдались более высокие продажи, чем обычно в это время. Ожидается, что ажиотаж будет продолжаться в течение следующих нескольких дней.
Как пишет Bloomberg, работники магазинов компании отмечают, что магазины были переполнены покупателями и они выражали беспокойство из-за потенциального роста цен.
«Почти каждый клиент спрашивал меня, скоро ли цены вырастут», — отметил работник одного из магазинов на условиях анонимности.
Еще один работник отметил, что атмосфера была похожа на насыщенный праздничный сезон. Apple не предоставила работникам рекомендации относительно того, как реагировать на вопросы о росте цен.